Лондон, 7 марта, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен представить 7 марта «доктрину устрашения», включающую в себя экономические и дипломатические санкции для предотвращения кибератак, связанных с вмешательством в выборы, сообщает агентство Reuters.

Christoph Scholz Хакер

«Мы всегда обнаружим и узнаем, какие государства или другие субъекты стоят за вредоносной киберактивностью, как бы они не пытались скрыть свои следы», — цитирует агентство выдержку из речи Ханта.

В первую очередь эти меры «устрашения» должны коснуться лиц, ответственных за вмешательство в выборы и демократические процессы. По мнению Ханта, такое вмешательство обычно проходит через распространение дезинформации и манипуляцию мнением избирателей.

Хант намерен заявить, что никаких доказательств вмешательства иностранных государств в британские выборы пока не существует, однако меры, предложенные им, будут предприняты на волне разоблачений иностранного вмешательства в выборы других западных стран.