Киев, 7 марта, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Решение отказаться от участия в выборах принял один из кандидатов в президенты Украины Сергей Кривонос, сообщается на его странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Во время президентской кампании мной был осуществлен рабочий визит в нашего стратегического партнера Соединенных Штатов Америки, во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны», — написал Кривонос.

Он заявил, что не может по моральным соображениям «позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты».

Кривонос решил снять свою кандидатуру, поскольку «вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага — Российской Федерации — является слишком большой». Он заявил, что сейчас Украине нецелесообразно менять верховного главнокомандующего.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта мэр Львова Андрей Садовой отказался от участия в борьбе за кресло украинского президента.

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