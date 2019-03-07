Вашингтон, 7 марта, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Причиной для введения режима чрезвычайного положения на южной границе США является кризисная ситуация с мигрантами, представляющая угрозу для национальной безопасности страны, заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кирстьен Нильсен в своем выступлении в американском конгрессе.

U.S. Army Национальные гвардейцы на мексиканской границе

Представители конгресса задали ей вопрос, вводился ли режим ЧП исключительно для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Кирстьен подчеркнула, что чрезвычайное положение было введено из-за гуманитарного кризиса, вызванного наплывом мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Она добавила, что существующее американское законодательство пока не способно разрешить этот кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима ЧП на южной границе страны. Предполагалось, что режим ЧП поможет Трампу взять финансирование из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.