Москва, 7 марта, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Органы безопасности ФСБ возбудили 405 уголовных дел о коррупции за минувший год, заявил российский президент Владимир Путин на заседания коллегии ФСБ.

Остановить коррупцию

«В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими правоохранительными органами возбуждено около семи тысяч дел», — сказал Путин.

Глава государства призвал активнее выявлять преступные схемы, вредящие бизнесу и государству, и проявить большую активность для защиты прав предпринимателей.