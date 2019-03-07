Вашингтон, 7 марта, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена принять окончательное решение о своем участии в президентских выборах в 2020 году в качестве кандидата после обнародования итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы американского президента в 2016 году. Такой прогноз сообщил портал Elections Central, посвященный выборам в Соединенных Штатах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Портал сообщает со ссылкой на некие источники, близкие к окружению Хиллари Клинтон, что ее решение отказаться от участия в выборах еще не окончательно. Предположительно, она дожидается итогового доклада Мюллера, чтобы все взвесить и принять окончательное решение. Также Хиллари может ожидать отказа от участия в выборах экс-госсекретаря Джона Керри.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Хиллари Клинтон заявила, что не собирается участвовать в президентской гонке в 2020 году. На это решение язвительно ответил действующий президент США и ее соперник на выборах 2016 года Дональд Трамп, заявивший, что ее будет очень не хватать на грядущих выборах.