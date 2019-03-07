Минтранс РФ: Для платной регистрации в аэропортах нет оснований
Москва, 7 марта, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Платной регистрации в российских аэропортах не будет, сообщили в Минтрансе РФ, передает РБК.
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Регистрация в аэропорту
Комментируя предложенное авиакомпанией «Победа» введение платной регистрации, представитель Минтранса заявил:
«Сейчас мы не можем реализовать это предложение, потому что нет для него нормативных оснований».
Напомним, гендиректор «Победы» Андрей Калмыков в декабре минувшего года предложил Минтрансу ввести платную регистрацию в аэропортах. Эту услугу он оценил в тысячу рублей.
«Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — заявил он.