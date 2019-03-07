Вашингтон, 7 марта, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп издал указ, отменяющий постановление экс-президента Барака Обамы о публикации числа жертв среди мирных граждан в результате ударов американский войск, сообщает пресс-служба Белого дома.

U.S. Air Force Бомбардировка

Согласно документу, отменяется один из пунктов указа от 2016 года, предписывающий директору Национальной разведки Соединенных Штатов ежегодно 1 мая публиковать отчет о количестве ударов, нанесенных американскими войсками по целям террористов вне зоны боевых действий, и о количестве погибших в результате атак, включая мирное население.

Отмечается, что в силе остается закон от 2018 года, принятый американским Конгрессом. Согласно этому закону, ежегодно 1 мая обе палаты Конгресса США должны получить отчет о жертвах среди мирного населения за прошедший год. При этом часть этого доклада может быть засекречена и не подлежать публикации.