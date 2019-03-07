Вашингтон, 7 марта, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Санкции против банков, сотрудничающих с правительством и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, намерена ввести американская администрация, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

Представитель администрации президента США заявил, что правительство Венесуэлы переводит деньги в иностранные банки, «пряча их», и Вашингтон будет эти банки наказывать. Санкции последуют в ближайшие недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил санкциями тем банкам, которые будут уличены в сотрудничестве с Мадуро.