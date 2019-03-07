Комрат, Молдавия, 7 марта, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Гагаузии вынесло на обсуждение проект изменений в конституцию Молдавии, закрепляющий право автономии на самоопределение в случае потери Молдавией независимости, то есть объединения с Румынией. Как передает ИА REGNUM, в молдавскую конституцию предлагается вписать ст. 111 закона об особом статусе Гагаузии.

Gagauzia.md Герб Гагаузии

Там говорится, что, «в случае изменения статуса РМ как независимого государства, народ Гагаузии имеет право на внешнее самоопределение». Отметим, что для внесения изменений в конституцию необходимы голоса двух третей депутатов парламента Молдавии.

2 февраля 2014 года в Гагаузии состоялись консультативный и законодательный референдумы. Более 98 процентов жителей автономии проголосовали за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу и за автоматическое провозглашение независимости Гагаузии в случае утраты Молдавией своего суверенитета или присоединения к Румынии.