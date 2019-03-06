Москва, 7 марта, 2019, 02:54 — ИА Регнум. Россия оставляет за собой право размещать свои ракеты в том регионе, где это понадобится, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром, коллегой из ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном, Абу-Даби.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности размещать свои ракеты так, чтобы они покрыли всю площадь Европы, Лавров напомнил слова российского президента Владимира Путина, обещавшего Вашингтону зеркальный ответ.

«Президент подчеркнул, что если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развертывать пока еще запрещенные договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое с тем, чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», — сказал Лавров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта российский посол в Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва разместит свои ракеты так, что они будут покрывать всю площадь Европы, если США разместят на европейской территории свои ракеты, запрещенные сейчас договором РСМД.