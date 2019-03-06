Вашингтон, 7 марта, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Компания Amazon намерена закрыть все свои мини-магазины в США к концу апреля, сообщает газета The Wall Street Journal.

SounderBruce Магазин Amazon

Газета сообщает, что компания решила отказаться от идеи мини-магазинов в Соединенных Штатах, которые, как правило, располагаются в зданиях торговых центров. Всего к концу апреля будет закрыто 87 точек в 21 американском штате. Отмечается, что руководство компании уже оповестило своих сотрудников о закрытии магазинов.

Ранее газета сообщала, что компания Amazon намерена создать сеть продуктовых магазинов в 2019 году. Первый магазин компания планирует открыть в Лос-Анджелесе.