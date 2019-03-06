Вашингтон, 7 марта, 2019, 02:23 — ИА Регнум. От участия в дебатах на телеканале Fox News отказалась Демократическая партия США, сообщается в заявлении Тома Переса, главы Нацкомитета партии.

schmilblick Разбитый телевизор

Перес заявил, что от Fox News нельзя ждать «честных и нейтральных дебатов» для кандидатов от Демократической партии. Он уверен, что у телеканала «неподобающие отношения» с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Переса, демократы пойдут на телеканалы NBC, MSNBC и Telemundo в июне 2019 г., а затем на CNN — в июле.

Читайте также: Губернатор штата Вашингтон намерен побороться за пост президента США

Напомним, выборы президента США состоятся в 3 ноября 2020 года. Известно, что на кресло президента не намерена претендовать основной оппонент Трампа на выборах 2016 г. Хиллари Клинтон.