Москва, 7 марта, 2019, 02:14 — ИА Регнум. Газпромбанк, владевший пакетом в 18,96% акций компании «МегаФон», сократил свое участие в капитале компании до нуля, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Stanislav Fedorov and Russian Aeronautical Societ Дирижабль с эмблемой «МегаФона»

Согласно сообщению, право банка распоряжаться своим пакетом акций было прекращено 5 марта. В качестве основания была указана причина — «прекращение участия в организации». Подробности сделки не разглашаются. Пресс-службы «МегаФона» и Газпромбанка от комментариев отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года действующий на тот момент глава «МегаФона» Сергей Солдатенков продал свой пакет акций. Отмечалось, что ценные бумаги не принадлежали ему напрямую.