Вашингтон, 7 марта, 2019, 01:40 — ИА Регнум. Госдепартамент США отчитался о полученных высокими американскими должностными лицами подарках в 2017 году. Согласно отчету, единственный подарок из России получил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. Об этом свидетельствует официальный отчет госдепа.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Согласно отчету, Данфорду были подарены «16 круглых медальонов» с изображением военачальников, а также картина, изображающая собор Василия Блаженного и часть кремлевской стены. Стоимость этого подарка оценивается в $400. Сейчас картина висит в Пентагоне. Отмечается, что Данфорду такой набор подарил начальник российского генштаба вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов.

Американскому президенту Дональду Трампу подарков из России не дарили. Однако он получил в подарок пару своих портретов от лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Вьетнама, книги, а также металлическую пластину с американским флагом от президента Украины Петра Порошенко.