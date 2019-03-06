Екатеринбург, 7 марта, 2019, 01:02 — ИА Регнум. В зоопарке Екатеринбурга вышли из зимней спячки гималайский медведь Гай, бурые и белокоготные медведи из-за раннего наступления весны, сообщает пресс-служба зоопарка.

Медведи

Работники зоопарка отмечают, что на самом деле срок выхода из спячки можно назвать обычным, однако, судя по статистике за прошедшие десять лет, медведи, как правило, просыпались только к концу марта или в апреле. Отмечается, что из спячки не вышла лишь гималайская медведица Сойка.

Посетители зоопарка могут посмотреть на медведей в утренние часы, к вечеру медведи снова заходят в свои берлоги. Работники зоопарка подчеркивают, что после спячки медведям необходимо перестроить пищеварительную систему. В связи с этим из их рациона исключается жирная пища, и поначалу медведей кормят яблоками, хлебом и огурцами.