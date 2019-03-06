Саратов, 6 марта, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Полиция начала проверку по факту выстрела школьника из пневматического оружия в одноклассника на уроке ОБЖ. По данным регионального управления МВД, пострадавший ребенок обратился за медицинской помощью после происшествия.

Выстрел

Информации о конфликте между учениками нет, предполагается, что произошёл несчастный случай, поскольку оружие находилось в школе и предназначалось для обучения детей, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, проверку по факту инцидента проводит городской комитет образования. По словам председателя Ларисы Ревуцкой, выстрел произошёл 4 марта в школе №1 в тире.

«Один ребенок держал винтовку, она почему-то сработала, и пулька задела другого мальчика по щеке… Тогда его мама встречала с тренировки, она отказалась от обращения к медикам, но 5-го марта все же решила обратиться в больницу», — цитируют чиновницу «Свободные новости».

Ревуцкая не исключила, что это было нарушение техники безопасности. Учитель, который также находился в тире, утверждает, что всё произошло на огневом рубеже. Причём педагог очень опытный и ранее работал в кадетской школе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 марта недалеко от школы в станице Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края 15-летний школьник начал стрелять по своим одноклассникам, в результате пять детей получили травмы мягких тканей. Полиция сообщила, что начата проверка — предварительной причиной в МВД назвали «бытовой конфликт». «Стрелка» забрали в полицию, но к вечеру отпустили. По словам родителей пострадавших, ранее он вымогал у одноклассников деньги.