Лондон, 6 марта, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Британский эсминец Defender сопровождает отряд российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в проливе Ла-Манш, сообщает 6 марта пресс-служба ВМС Британии.

Минобороны России Фрегат ВМФ России «Адмирал Горшков»

«Боевой корабль Королевского военно-морского флота Defender сегодня следует за российской корабельной группой вдоль побережья Соединенного Королевства», — указано в сообщении.

Уточняется, что эсминцу Defender поставлена задача следить за российскими кораблями всё время их нахождения возле британских территориальных вод.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» выполняет задачи дальнего похода в различные районы Мирового океана. Кроме фрегата «Адмирал Горшков» в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».