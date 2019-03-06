Белград, 6 марта, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Вице-премьер России Юрий Борисов и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на встрече 6 марта в Белграде обсудили состояние и перспективы экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Сербии.

Government.ru Юрий Борисов

Как уточняется, встреча в узком составе состоялась в преддверии намеченного на 7 марта заседания Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Сербии, сопредседателями которого являются Борисов и Дачич.

По информации пресс-службы, стороны «рассмотрели возможности сотрудничества в сферах энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры». Сообщается, что Борисов и Дачич также обсудили «текущее состояние двусторонних отношений». Стороны с удовлетворением констатировали «рост объёма экономического сотрудничества и тот факт, что взаимный товарооборот России и Сербии в 2018 году превысил $3 млрд».