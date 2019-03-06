Ташкент, 6 марта, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Делегация Российской Федерации во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным 7−10 марта посетит с визитом Узбекистан, сообщает МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Максим Орешкин

«В программе визита намечена встреча руководителей рабочих органов узбекско-российской Межправительственной комиссии с участием представителей министерств, ведомств и отраслевых компаний двух стран», говорится в сообщении.

Также состоятся отдельные переговоры в министерствах экономики и промышленности, финансов, на которых планируется обсудить ход реализации совместных проектов.

Как сообщил ИА REGNUM источник во властных структурах, планируется встреча Орешкина на высшем уровне.