Мадрид, 6 марта, 2019, 23:30 — ИА Регнум. В то время как до выборов в Европейский парламент остается меньше трех месяцев, в Брюсселе растет страх перед возможным вмешательством внешних сил антиевропейского толка в ход голосования. Это происходит на фоне опросов, результаты которых позволяют прогнозировать бурное развитие популистских и ультраправых партий, пишет сегодня, 6 марта, испанское издание La Vanguardia.

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Если тревога распространилась по официальным институтам Евросоюза еще несколько месяцев назад, то на днях она обрела голос — голос главы Европейского совета Дональда Туска, который заявил: «Есть внешние антиевропейские силы, которые стремятся — открыто или втайне — повлиять на демократические выборы европейцев, как это было в случае с Брекситом и с несколькими избирательными кампаниями в Европе. И это может произойти снова на европейских выборах в мае».

Туск также выразил поддержку обращению к «гражданам Европы», которое опубликовал французский президент Эммануэль Макрон. В своем послании Макрон предложил создать европейское агентство защиты демократий, чтобы оградить избирательные процессы от кибератак и манипуляций. «При каждом проведении выборов есть иностранные державы, которые пытаются повлиять на наши голосования», — написал французский лидер. Туск присоединился к нему, призвав «не позволить политическим партиям, финансируемым внешними силами, враждебными Европе, определять приоритеты ЕС и имена новых руководителей европейских институтов».

«Таковы слова, неизменно прямые в соответствии с его стилем, главы Европейского совета, который, как добрый поляк, установил неусыпное наблюдение за движениями русских, — комментирует La Vanguardia. — Ведь хотя ни Туск, ни Макрон ни на кого не указали, для всех сейчас очень актуальны жалобы на секретную деятельность России, которая через социальные сети и кампании по распространению дезинформации поддерживает любое движение или силу, способную расшатать Европейский союз».

Макрон вынес на повестку дня слово «возрождение», и Брюсселю это слово понравилось, добавляет испанское СМИ. Его быстро подхватили как Дональд Туск (сказавший, что «возрождение Европы уже должно начаться»), так и Европейская комиссия. Спикер последней, Маргаритис Шинас, заявил: «В том, что касается европейского возрождения, Франция и Комиссия находятся на одной волне, мы сражаемся на общем фронте».

В рамках борьбы с дезинформацией в интернете на прошлой неделе Еврокомиссия посетовала, что технологические гиганты пока не добились достаточного прогресса для выполнения взятых на себя обязательств. Учитывая ближайшие избирательные кампании, европейские власти настоятельно призвали «Facebook, Google и Twitter делать больше во всех государствах ЕС, чтобы помочь в обеспечении неприкосновенности майских европейских выборов».