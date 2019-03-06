Лондон, 6 марта, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Стратегический самолёт радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W длительное время совершал полёт вдоль западных границ России, сообщают 6 марта авиационные интернет-ресурсы.

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Воздушный разведчик с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7291 поднялся в воздух с авиабазы Уоддингтон, более часа летал у границ Ленинградской и Псковской областей, оставаясь в воздушном пространстве Эстонии.

Затем этот же самолёт в небе Литвы курсировал вдоль границ Калининградской области Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, шпионские полёты ВВС США и стран НАТО происходят у западной границы России практически ежедневно.