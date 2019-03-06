Анкара, 6 марта, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство не откажется от сделки по покупке российских ЗРК С-400, 6 марта передает агентство Reuters.

Антон Привальский ИА Красная Весна Пусковая установка ЗРС С-400

Выступая перед сторонниками в Анкаре, Эрдоган добавил, что Турция также рассматривает возможность покупки новейших российских систем С-500.

Как сообщало ИА REGNUM, США уже заявляли, что могут отказаться от поставок Турции некоторых видов оружия и самолетов в случае сделки по покупке ЗРК у России.

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