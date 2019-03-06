В Калифорнийском заливе остались всего 22 вакиты
Мехико, 6 марта, 2019, 23:16 — ИА Регнум. В мексиканском Калифорнийском заливе посчитали число оставшихся вакит, 6 марта передает агентство Associated Press.
Fisheries.noaa.gov
Вакита
По словам представителя группы экспертов Хорхе Урбана, средствами радиолокационного анализа в море Кортеса были обнаружены 22 вакиты.
Вакиты, самые маленькие китообразные на планете, находятся на грани исчезновения из-за браконьеров Калифорнийского залива.
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