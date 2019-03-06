Лима, 6 марта, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Возле одного из древних индейских городов в Перу следы массового ритуального убийства более 140 детей, сообщает 6 марта издание PLoS One.

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Археологи из Тулейнского университета в Новом Орлеане (США) нашли место жертвоприношения на северном побережье Перу. Учёные подчеркивают, что ранее о практике подобных ритуалов в этом районе не было известно вообще.

«Мы никогда раньше не видели ничего подобного, не знали никаких этно-исторических намеков на проведение таких ритуалов на северном побережье Перу. Мы открыли новую страницу в изучении истории детских жертвоприношений», — заявил археолог Джон Верано.

Поводом для исследования стали сообщения местных жителей об останках людей и животных, выпирающих из песка на берегу океана рядом с городом Чан-Чан.

Лица убитых детей были окрашены в красный цвет, их грудные клетки были вскрыты одинаковым образом.

Радиоуглеродный анализ показал, что все они были убиты одновременно, примерно в середине XV века.