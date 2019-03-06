Каракас, 6 марта, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Провозгласивший себя президентом лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что администрация президента Николаса Мадуро не имела права объявлять персоной нон грата посла ФРГ.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо

«Те, кто узурпирует власть, не вправе объявлять кого-либо персоной нон грата», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Гуайдо назвал действия властей республии «шантажом и угрозой послу Германии, который внёс большой вклад в попытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу».

Напомним, ранее сегодня посол ФРГ в Каракасе Даниэль Кринер был объявлен персоной нон грата в Венесуэле. МИД Венесуэлы обвинил дипломата во вмешательстве во внутренние дела страны и предписал ему в течение 48 часов покинуть территорию республики.

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