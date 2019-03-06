Вашингтон, 6 марта, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход торговых переговоров с Китаем, 6 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Согласно заявлению Трампа журналистам в Белом доме, переговоры «продвигаются хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года США и Китай ведут переговоры об отмене взаимных многомиллиардных пошлин на импорт товаров.

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