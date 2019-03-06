Ереван, 6 марта, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Оппозиционная фракция «Луйс» Совета старейшин Еревана выступила с инициативой изменить решение от 2015 года о присвоении Школе фигурного катания в Ереване имени известной российской фигуристки Ирины Родниной.

Sputnik

Представители фракции связались с Сергеем Амбарцумяном, который в свое время профинансировал строительство спортшколы и подарил её мэрии Еревана. Представитель Амбарцумяна заявил, что они против подобной инициативы. Несмотря на это, как написала член фракции «Луйс» в Совете старейшин Еревана Ани Хачатрян, действия Родниной в Баку не должны остаться без последствий.

Согласно армянским СМИ, фракция «Мой шаг», которая имеет абсолютное большинство в Совете старейшин Еревана, также не против переименовать спортшколу. Рассматриваются версии присвоить школе название, которое так или иначе будет связано с Россией.

Ранее свое недоумение по поводу участия российских парламентариев в этом мероприятии выразил спикер Национального парламента Армении Арарат Мирзоян с трибуны Совета Федерации России. Кроме того, посол Армении в России Вардан Тоганян назвал возмутительным факт участия депутатов РФ в шествии, «которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва доверия в регионе».

Как сообщалось ранее, 26 февраля в Баку состоялось шествие, которое было приурочено к Ходжалинским событиям 27-летней давности.

В нынешнем году к акции присоединились представители Государственной думы России. В состав делегации вошли заместитель председателя комитета ГД по международным делам Ирина Роднина, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, а также первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.