Вашингтон, 6 марта, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Объём импорта нефти из Венесуэлы в США за последнюю неделю февраля сократился на 125 тысяч баррелей в сутки и по состоянию на 1 марта составил 83 барреля в сутки. Такие данные обнародовало министерство энергетики США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Сообщается, что на 22 февраля объём поставок составлял 208 баррелей в сутки, а за неделю до этого, 15 февраля — 558 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что США на фоне ситуации в Венесуэле в конце февраля увеличили закупки нефти и нефтепродуктов в России до 3,19 млн баррелей, что стало максимальным недельным показателем с 2011 года.