Омская область, 14 февраля, 2012, 13:56 — ИА Регнум. Следственным отделом по Черлакскому району Следственного комитета РФ по Омской области расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту смерти 32-летнего пациента Черлакской районной больницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что в 4 октября 2010 года житель Черлакского района обратился в поликлинику Черлакской районной больницы с жалобами на высокую температуру. Врачом ему был выставлен диагноз "ОРВИ", назначено лечение и выдано направление на сдачу анализов. Вечером 4 октября, а также дважды 5 октября домой к больному по вызову приезжали бригады скорой медицинской помощи, пациента осматривали фельдшеры. Утром 6 октября 2010 году мужчина скончался. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате заболевания пневмонией, осложнённой плевритом и острой дыхательной недостаточностью.

По делу допрошены представитель потерпевшего, свидетели, врачи и иные лица, проведён ряд судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время следователем по вопросам правильности выставленного диагноза, своевременности и адекватности проводимого больному лечения, установления причинно-следственной связи между действиями врачей и наступлением летального исхода, назначена дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза в Российском центре судебно-медицинской экспертизы в Москве. Расследование уголовного дела продолжается.