Вашингтон, 6 марта, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Казначейство США вновь продлило сроки для завершения операций с акциями и долговыми обязательствами «Группы ГАЗ», а также контрактами с этой компанией. На этот раз до 6 июля. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня, 6 марта, на сайте департамента казначейства США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в апреле минувшего года практически все активы российского миллиардера Олега Дерипаски попали под санкции США. Дерипаска и ряд других российских миллиардеров были внесены в черный список — SDN-лист американского казначейства. Все активы Дерипаски на территории США блокировались, а бизнес с ним запрещался.

Однако 27 января санкции с таких ключевых активов Дерипаски, как En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты, так как миллиардер понизил свою долю в этих компаниях ниже 44,95% и перестал управлять компаниями через совет директоров.

Но сам Дерипаска, а также «Группа ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остаются в SDN-листе. Тем не менее непосредственное введение санкций против «Группы ГАЗ» постоянно откладывалось, в последний раз — до 7 марта. Теперь этот срок снова передвинут.