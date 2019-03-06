Париж, 6 марта, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Израильский миллиардер-торговец алмазами Эхуд Арье Ланиадо умер во время операции по увеличению пениса, сообщает 6 марта МК со ссылкой на Mirror.

Илья Репин. Хирург в операционном зале. 1888

Бизнесмен умер в возрасте 65 лет в клинике на Елисейских полях. Его настиг сердечный приступ сразу после ввода вещества в оперируемый орган.

Издание утверждает, что умерший очень сильно переживал по поводу своих размеров, роста и внешности и всегда стремился произвести на всех окружающих максимальное впечатление.