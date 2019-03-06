Ростов-на-Дону, 6 марта, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Ростовское предприятие по производству сладостей — кондитерская фабрика «Мишкино» — может быть признана банкротом. С соответствующим исковым заявлением в Арбитражный суд Ростовской области обратился индивидуальный предприниматель Артур Петросьянц. Причиной обращения стал долг по договору поставки в размере 2,4 млн рублей.

Mishkino-conf.ru Продукция кондитерской фабрики «Мишкино»

Ранее Арбитражный суд принял к производству иск «Азово-Донской Компании», которая требовала взыскать с фабрики 173 млн рублей. Такова сумма задолженности по кредитной линии и неустойки.

На официальном сайте кондитерской фабрики указано, что предприятие было основано в 2011 году. Завод выпускал халву, козинак из подсолнечника, арахиса и кунжута, щербет. Мощность предприятия превышал 60 тыс. продукции тонн в год.

Вместе с тем в 2017 году компания «Мишкино» сработала с убытком в размере 567,1 млн рублей.