Вашингтон, 6 марта, 2019, 22:08 — ИА Регнум. США намерены ввести визовые ограничения в отношении ещё 77 граждан Венесуэлы. Об этом 6 марта сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая представителями латиноамериканского сообщества в Вашингтоне.

Гражданин Венесуэлы

По его словам, американские визы будут аннулированы в том числе у многих государственных служащих Венесуэлы, а также членов их семей. Ожидается, что официально о введении ограничений в ближайшее время объявит Госдепартамент США.

Напомним, в течение последнего месяца США несколько раз расширяли санкции против Венесуэлы. В частности, в чёрный список Вашингтона были внесены министр нефтяной и горнодобывающей промышленности республики, командующий Национальной гвардией Венесуэлы, руководители Боливарианской службы национальной разведки и Боливарианской национальной полиции, губернаторы ряда регионов страны и другие лица.