Киев, 6 марта, 2019, 21:53 — ИА Регнум.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Украина рассекретит часть информации относительно государственного оборонного заказа. На основе конкурентных процедур должно закупаться старое советское вооружение, запчасти и боеприпасы к нему. Об этом 6 марта заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Сегодняшнее заседание совета посвящено вопросам обеспечения оборонно-промышленного сектора нашего государства вооружением и военной техникой, в том числе и реформирования «Укроборонпрома» — усиление прозрачности в его работе, эффективной деятельности по борьбе с коррупцией… Ключевая позиция — армия должна быть очень хорошо вооружена современной или модернизированной военной техникой. Все для армии», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что обсудил проведение открытых закупок военного оборудования с министром обороны Степаном Полтораком.

«Должны инициировать изменения в законодательные акты для избегания чрезмерного засекречивания информации относительно государственного оборонного заказа… Безусловно закупка старого советского вооружения, запчастей, боеприпасов к ней может быть преимущественно открытой. Требую использовать широкое применение конкурентных процедур в закупках», — добавил Порошенко.

Президент пообещал не раскрывать гостайну относительно разработки современных украинских ракетных комплексов и информационных технологий.

«Одновременно ведомости о современных разработках, в частности ракетной техники, современные информационные технологии и дальше охраняются государством от чужих глаз и чужих ушей. Тут уже прошу, извините. Все перечисленные мной требования касаются госконцерна «Укроборонпром», — сказал Порошенко.

Он также анонсировал проведение комплексного международного аудита госконцерна «Укроборонпром».

"В соответствии с законом о национальной безопасности мы инициируем комплексный международный аудит концерна «Укроборонпром», комплексную ревизию всех контрактов… Это должно быть абсолютно прозрачно и должно обеспечить полное доверие, в том числе со стороны украинского общества», — подытожил Порошенко.

Напомним, накануне посол США на Украине Мари Йованович заявила, что правительство Украины должно провести аудит предприятий «Укроборонпрома» после публикаций о коррупции в госконцерне, а также рассекретить гособоронзаказ, насколько это возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в очередной серии проекта «Наші гроші» журналисты со ссылкой на полученные от анонимного источника данные электронной переписки озвучили информацию о коррупционной схеме закупки госкомпанией «Укрспецэкспорт» в 2016—2017 годах контрабандных российских комплектующих через третьи страны, и в частности, ОАЭ, при реализации контракта в сфере ВТС с Казахстаном на проведение капремонта двух транспортных Ан-26 для казахского заказчика.

По данным расследования, закупленные фигурантами схемы в РФ за $85 тыс. шесть высотомеров для авиатехники были поставлены через ОАЭ на Украину по цене $580 тыс. Авторы телепроекта также утверждают, что имеющаяся в их распоряжении информация подтверждает получение «откатов» при реализации данного экспортного контракта возглавлявшим на тот момент госкомпанию «Укрспецэкспорт», ныне главой госконцерна «Укроборонпром» Павлом Букиным и экс-первым секретарем СНБО, главой межведомственной комиссии при СНБО Олегом Гладковским: размер коррупционного вознаграждения составил соответственно $10 и $30 тыс.