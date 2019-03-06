Магнитогорск, Челябинская область, 6 марта, 2019, 21:48 — ИА Регнум. В Магнитогорске специалисты местного «Гипромеза» завершили обследование многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Сейчас они готовят заключение, которое затем будет направлено на государственную экcпертизу, заявил глава города Сергей Бердников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе челябинского губернатора.

Алексей Ильин ИА Красная Весна

Также мэр Магнитогорска напомнил, что работы по демонтажу седьмого и восьмого подъездов завершены. И добавил о том, что сейчас идёт подготовка к торгам, на которых предстоит найти подрядчика для проведения работ по благоустройству территории.

Напомним, рано утром 31 декабря в центре города после взрыва многоэтажка частично обрушилась. Рухнул подъезд №7. 39 человек в результате погибли.