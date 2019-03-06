Киев, 6 марта, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Украинская власть забыла о том, что на Донбассе за линией разграничения воюющих сторон живут украинцы. Об этом 6 марта во время рабочей поездки в Краматорск (Донбасс) заявил внефракционный депутат, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он призвал правительство Украины обеспечить выплату пенсий и социальных пособий жителям с отдельных регионов Донбасса.

«Тысячи пенсионеров, людей с инвалидностью вынуждены регулярно пересекать эту линию, чтобы получить положенные от государства пенсии и соцвыплаты. Правительство не выполняет решение суда о выплате пенсий людям, которые находятся на неподконтрольных территориях. Это не их вина, что они там остались. Они должны получать пенсии, потому что они их заработали. А действия правительства — это уголовное преступление. После смены власти мы исправим ситуацию и обеспечим выплату пенсий в полном объеме», — пообещал Бойко.

При этом он предложил открыть на линии фронта в Донбассе дополнительные пункты пропуска, чтобы облегчить поездки людей на Украину.

«Чтобы попасть в город, который находится в 2 км от линии разграничения, приходится преодолевать 300−400 км. Поэтому сегодня нужно открыть еще несколько пунктов пропуска. Но главное, что нужно сделать — это, конечно, прекратить войну», — считает Бойко.

Он напомнил, что многие украинцы за линией разграничения не могут покинуть свои дома из-за отсутствия госпрограмм помощи переселенцам.

«Они знают, что на подконтрольной территории их никто не ждет и никаких условий для них не создано. Власть давно забыла, что это такие же граждане Украины, которых нужно защищать, и, по сути, вычеркнула их из жизни», — добавил Бойко.

В свою очередь, внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская призвала правительство и парламент Украины предоставить статус пострадавших от боевых действий всем детям и мирным жителям Донбасса.

«Совместными усилиями мы добились того, чтобы на законодательном уровне был предусмотрен статус ребенка, пострадавшего от конфликта. Но с 2017 по 2018 год такой статус из 500 тысяч получили только несколько десятков детей. Мы принудили правительство упростить процедуру получения статуса, вследствие чего его уже предоставили более 13 тысячам деток. Наш следующий шаг — наполнить статус пакетом необходимых гарантий от государства, и начать предоставление такого статуса всем мирных жителям востока», — сказала Королевская.

Напомним, согласно данным ООН, сегодня более 3,8 миллиона людей на Донбассе нуждаются в срочной гуманитарной, медицинской и социальной помощи, из них порядка 500 тысяч — дети. С начала вооруженного конфликта в Донбассе (апрель 2014 года) по конец 2018 года на Украине погибло до 13 тысяч человек. Такие данные опубликовала Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства dpa. Примерно 3 тысячи 300 погибших на Донбассе — гражданские лица, 4 тысячи — военные украинской армии, 5 тысяч 500 — поддерживаемые Россией силы. Во время военного конфликта от 27 тысяч до 30 тысяч человек получили ранения. В 2018 году в Донбассе погибли 55 гражданских лиц, 224 — получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получили пенсии на 80 млрд грн. (около 3 млрд долл.) за четыре года.