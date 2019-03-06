Вашингтон, 6 марта, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Министры иностранных дел государств-членов НАТО 3 и 4 апреля встретятся в Вашингтоне в честь 70-летия учреждения военного блока, сообщается 6 марта на официальной странице альянса в Twitter.

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Юбилейными встречами и мероприятиями будет руководить генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее руководители основных стран альянса предлагали посвятить юбилейный саммит НАТО обсуждению мер по модернизации блока и новых угроз его безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта на заседании комиссии Украина-НАТО было объявлено о намерении расширить помощь Украине для «безопасности Черного моря».