Уфа, 6 марта, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Двоих школьниц госпитализировали после падения на них глыбы льда в Уфе. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Инцидент произошел около дома № 22 по улице Рабкоров днем 5 марта.

«Падение снега произошло с отливов, расположенных под балконной плитой одной из квартир на 9 этаже», — отметили в управлении.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила пострадавших в городскую больницу № 17.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце февраля в отношении мастера ЖЭУ № 78 Орджоникидзевского района вынесено обвинительное заключение по «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В декабре наледь с крыши упала на голову женщине, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Вред здоровью позднее оценили как тяжелый. По данным прокуратуры республики, схода наледи бы не произошло, если бы обвиняемая организовала чистку снега с крыши дома в надлежащее время.