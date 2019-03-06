Каракас, 6 марта, 2019, 21:36 — ИА Регнум. На встрече с членами 600 профсоюзов трудящихся и государственных служащих, в числе которых были и представители центральной администрации, объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо обозначил возможность начала всеобщей забастовки госслужащих в ближайшие дни. Предполагается, что забастовка будет состоять из нескольких этапов, цель которых — усилить давление на режим Николаса Мадуро, сообщает испанское издание ABC.

Senado Federal Гуайдо

В ходе общения с Гуайдо представители различных секторов, в том числе нефтяной отрасли (находящейся под контролем администрации), вслед за профсоюзными лидерами продемонстрировали свое недовольство режимом и различными формами принуждения, с которыми им якобы приходится сталкиваться. В частности, они пожаловались на шантаж и угрозы увольнения в адрес тех, кто отказывается поддержать марши и политические манифестации чавистских лидеров.

Число государственных служащих в Венесуэле превышает три миллиона человек, считая работников и должностных лиц в министерствах, 335 муниципалитетах, 23 администрациях губернаторов и в Национальных вооруженных силах (FAN). К ним следует добавить «параллельную или призрачную» группу лиц, которые работают по контрактам различного типа. К ним относятся ополченцы, члены вооруженных и не вооруженных формирований, а также военизированных группировок, пока что держащихся в тени.

Гуайдо заверил, что 90% госслужащих Венесуэлы выступают за разработанный им план, с помощью которого он надеется «покончить с диктатурой Мадуро». Намерения оппозиционера, по его словам, включают прекращение узурпации, создание переходного правительства и проведение свободных выборов.

«Сейчас мы внимательно слушаем трудящихся и можем подтвердить, что они не хотят получить что-то задаром. Мы дали им понять, что выступаем за уважение к рабочим правам и за их обеспечение всем, чтобы люди могли иметь надлежащий уровень жизни», — сказал самопровозглашенный президент на пресс-конференции.

Он также проинформировал, что предложит Национальной ассамблее закон о защите трудящихся и вынесет на обсуждение предложения профсоюзных лидеров. Среди этих инициатив Гуайдо особо отметил объявление поэтапной забастовки и национальной забастовки. Кроме того, лидер оппозиции пообещал, что парламент Венесуэлы организует новые встречи с представителями профсоюзов, чтобы перейти к решительным переменам.

Наконец, глава Национальной ассамблеи призвал государственных служащих распространять среди своих коллег информацию о решениях, принятых на встрече. «Мы не можем поддаться на манипуляции узурпатора… Мы не устанем и продолжим выходить на улицы, пока не добьемся прекращения узурпации, переходного правительства и свободных выборов», — подчеркнул Хуан Гуайдо.