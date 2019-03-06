Мадрид, 6 марта, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Послание политика, появившееся в европейских СМИ, было воспринято Берлином с определенной долей равнодушия.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон, Ангела Меркель

«Это важно, что проевропейские силы представляют свои программы перед лицом европейских выборов [которые должны состояться в мае 2019 года]», — вот что ответил представитель правительства Германии без лишней суеты.

Он также подчеркнул, что федеральное правительство «поддерживает дискуссию насчет направления развития и организации Европейского союза».

Этот комментарий El Mundo считает «по-видимому, крайне разочаровывающим» для французского коллеги Ангелы Меркель по ЕС. Со времен своего появления в Елисейском дворце Эммануэль Макрон, по выражению издания, всячески пытается заразить Германию своим реформистским духом. Он уже вел переговоры с соседней страной насчет целого ряда общих действий, однако в конечном итоге все это закончилось ничем.

Меньше чем за три месяца до выборов в Европейский парламент Макрон в очередной раз выступил с призывом к гражданам Евросоюза, требуя «нового начала» для континента, который, по его мнению, «переживает решающий момент» в своей истории.

В послании, опубликованном средствами массовой информации из 28 государств, являющихся членами ЕС, французский президент предложил, помимо всего прочего, пересмотр Шенгенской зоны, чтобы таким образом покончить с феноменом миграции и присоединить Великобританию к проекту европейской обороны.

Макрон попросил о том, чтобы Брексит послужил «уроком для всех», и призвал «выбраться из этой ловушки», чтобы придать смысл ближайшим общеевропейским выборам 23−26 мая. «Есть и другая западня: западня статуса кво и покорности… Мы не можем позволить, чтобы националисты без каких-либо предложений эксплуатировали гнев народов. Не можем стать сомнамбулами в апатичной Европе», — высказался президент Франции.

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А в своей речи во вторник, 5 марта, он призвал страны Европейского союза к единой организации своих систем безопасности и обороны, чтобы гарантировать на будущее «суверенность и автономию Европы» перед лицом отступления Соединенных Штатов, увеличения значимости России и экспансии Китая. «У нас нет другого выхода, кроме как объединить наши силы, если мы хотим и дальше быть независимыми», — заявил французский лидер в ходе презентации Европейской академии разведки в Париже.