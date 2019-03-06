Москва, 6 марта, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года. Об этом 6 марта сообщает РБК со ссылкой на данные инвестбанка Caracas Capital Markets.

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Отмечается, что за период с 23 февраля по 1 марта в порты США прибыло по меньшей мере девять танкеров с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения.

Как следует из товаросопроводительных документов, опубликованных в базе данных в США, танкеры следовали в том числе из Санкт-Петербурга и Новороссийска, а основу поставок составляли нафта и топочный мазут.

Рост поставок аналитики инвестбанка считают следствием «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти». Сообщается, что за эту же неделю из Венесуэлы в США прибыл лишь один танкер, а за период с конца января импорт венесуэльской нефти сократился с 587 тысяч до 109 тысяч баррелей в сутки.

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