Россия увеличила поставки нефти в США
Москва, 6 марта, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Россия в последнюю неделю февраля увеличила поставки нефти в США до 3,19 млн баррелей, что является максимальным недельным показателем с 2011 года. Об этом 6 марта сообщает РБК со ссылкой на данные инвестбанка Caracas Capital Markets.
Отмечается, что за период с 23 февраля по 1 марта в порты США прибыло по меньшей мере девять танкеров с нефтью и нефтепродуктами российского происхождения.
Как следует из товаросопроводительных документов, опубликованных в базе данных в США, танкеры следовали в том числе из Санкт-Петербурга и Новороссийска, а основу поставок составляли нафта и топочный мазут.
Рост поставок аналитики инвестбанка считают следствием «адаптации рынков США к потере венесуэльской нефти». Сообщается, что за эту же неделю из Венесуэлы в США прибыл лишь один танкер, а за период с конца января импорт венесуэльской нефти сократился с 587 тысяч до 109 тысяч баррелей в сутки.
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