Челябинск, 6 марта, 2019, 21:04 — ИА Регнум. В Челябинске осуждены двое граждан, которые подделывали туалетную бумагу. Приговор вынес Советский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

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Подпольный цех действовал в 2014—2017 годах. На свою продукцию они наклеивали товарный знак ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». В цехе работали лица, которые не знали о преступных намерениях двоих челябинцев.

В феврале-апреле 2017 года этот цех выпустил 259 584 рулонов поддельной туалетной бумаги. 10 апреля того же года их деятельность была пресечена, а контрафактную продукцию изъяли.

Размер причинённого правообладателю ущерба составил 2 398 556 рублей. Суд назначил каждому из подсудимых по два года условно с таким же испытательным сроком.