Киев, 6 марта, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий получил от США «волшебный пендель». Об этом 6 марта пишет на своей странице в «Фейсбуке» инвестиционный банкир, сотрудник компании Dragon Capital Сергей Фурса, комментируя реакцию Холодницкого на призыв посла США на Украине Мари Йованович уволить главу САП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

«Холодницкий заявил, что волшебный пендель, который прилетел ему от посла США, — это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Значит, поставки вооружения украинской армии — это не вмешательство, а попытка убрать коррупционера — это уже вмешательство. И тут еще вопрос, что важнее для боеспособности украинской армии — Javelin или Холодницкий на бирже труда. А желательно — шьющий салфетки в местах не столь отдаленных. Но это уже фантастика. Или сказки», — отметил Фурса.

Он призвал США активнее вмешиваться и влиять на коррупционную систему Украины.

«Да, США вмешиваются в дела суверенного государства. И хотелось бы, чтобы они могли вмешиваться гораздо весомее. Потому что когда у них было действительно внешнее управление, они так навмешивались, что получились Германия и Япония, ведущие экономики мира. Потому что есть государства, во внутренние дела которых надо вмешиваться. Потому что там все плохо. Потому что система сама себя не исправит. Системе это неинтересно. Ей и так хорошо. И невозможно бороться с коррупцией под ее руководством. Именно для этого и нужна внешняя сила. Независимая от украинских раскладов», — считает Фурса.

По его словам, Украина провела все реформы под давлением кредиторов.

«Когда вмешивались США, то закрывались коррупционные схемы. И сегодня, например, соотношение состояния долларовых миллиардеров из Украины к размеру ВВП составляет 11%. А в 2013 году эта цифра была равна 18%. А в 2011 году вес одного Ахметова был порядка 11%. И нам нужно такое вмешательство. Потому что другой силы, которая может изменить Украину, просто нет. Если вы, конечно, не готовы ждать 300 лет», — добавил Фурса.

Он отметил роль США в национализации ПриватБанка бизнесмена Игоря Коломойского и выдавливании бизнесмена Дмитрия Фирташа из украинской энергетики.

«Да, МВФ фактически заставил национализировать «Приват». И это хорошо. Потому что иначе эта пирамида до сих пор бы работала, и пылесос высасывал бы деньги из украинской экономики. Да, именно США сейчас заставляет выкинуть Фирташа из украинской энергетики, покончив с монопольным доминированием его облгазов. И это хорошо, потому что сами украинцы на такое не способны», — считает Фурса.

Эксперт считает, что если бы Украина находилась под внешним управлением США, в стране бы наступило верховенство права, и прекратился бы произвол силовиков.

«Если бы Украина была под внешним управлением США, то сейчас бы не стоял вопрос с верховенством права и произволом силовиков. Например. Давно был бы рынок земли. Например. Мы бы давно реализовали за год программу МВФ и уже купались бы в иностранных инвестициях, что отражалось бы в совершенно других цифрах роста экономики и доходов населения. Но, к сожалению, США лишь иногда дают пендель. И за счет рычага кредитов способны влиять на принятия решений. А потом наблюдают, как украинские коррупционеры пытаются отыграть изменения назад. И когда они это видят, то очень злятся. Сильно злятся. И мы слышим заявления посла. Которые не дипломатичны, но очень уместны. А у кого-то замораживают счета. Но про это мы уже не слышим», — рассказал Фурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта американский посол на Украине Йованович заявила о необходимости уволить с должности главу САП Холодницкого.

«Ради целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман при предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела», — сказала посол.

В свою очередь, 6 марта глава САП Холодницкий в комментарии изданию LB.ua назвал заявление посла Йованович о необходимости его увольнения вмешательством в дела другого государства.

«То, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев», — сказал Холодницкий.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро прослушивало кабинет Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что дело касалось «слива» главой САП информации фигурантам уголовных производств и давления на должностных лиц и судей.