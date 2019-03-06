* ИГ — запрещённая в России организация

Стокгольм, 6 марта, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что королевство намерено выступить с предложением создать специальный международный трибунал по расследованию преступлений, совершенных боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом Левен заявил в интервью изданию Aftonbladet.

Sntat.ru Террорист

По словам Левена, 7 марта министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг выступит с предложением по созданию трибунала по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече со своими евросоюзными коллегами в Брюсселе.

«Должна существовать ответственность за нарушение прав человека. Если кто-то совершает теракт или военные преступления, он должен предстать перед судом, независимо от того, где это произошло», — сказал премьер-министр Швеции.

При этом Левен прямо говорит, что предлагаемый Швецией военный трибунал также должен судить и законные власти Сирийской Арабской Республики.

«Международные трибуналы создавались уже несколько раз, но, возможно, в данном случае не получится действовать таким же образом, поскольку дело касается и сирийского режима», — пояснил премьер-министр Швеции.