Аврора, США, 6 марта, 2019, 20:49 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием школьного автобуса и мусоровоза в американском штате Индиана пострадали 22 человека, передаёт Fox19.

Wokandapix Школьный автобус

Как сообщается, авария произошла сегодня утром неподалёку от города Аврора, расположенного в юго-восточной части штата.

По данным СМИ, практически все пострадавшие — учащиеся школы. Представитель местной полиции сообщил, что полученные подростками травмы не представляют угрозы для жизни.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и виновник произошедшего.