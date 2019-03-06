Каракас, 6 марта, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США и их марионеточная венесуэльская оппозиция хотят развязать в Боливарианской Республике войну за нефть и вторгнуться в страну. Об этом Мадуро написал сегодня, 6 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«Пусть никто не позволяет вводить себя в заблуждение! Оппозиция Венесуэлы и правительство США не хотят помочь стране, наоборот, они стремятся завладеть нашими природными ресурсами. Хотят развязать «нефтяную войну», чтобы вторгнуться на нашу родину и править здесь! Но они потерпят крах!» — пишет Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Вице-президент США Майк Пенс велел спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо провозгласить себя президентом Боливарианской Республики, что тот и сделал.

Однако попытка захвата власти успехом не увенчалась. Кризис принял затяжной характер. На следующем этапе США и их марионеточная оппозиция в Венесуэле попытались устроить провокации под видом ввоза в страну гуманитарной помощи, но и эти попытки провалились. Гуайдо был вынужден временно покинуть Венесуэлу, однако теперь он вернулся и вместе с США вновь намерен испытать законные власти Венесуэлы на прочность.