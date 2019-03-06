Курск, 6 марта, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В Курской области кандидатам в губернаторы разрешили вкладывать в предвыборную кампанию до 90 миллионов рублей. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения в региональное законодательство приняли депутаты областной думы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На внеочередной сессии 6 марта депутаты утвердили изменения в статьях 42 и 49 закона «О выборах Губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)». Согласно нововведениям, предельный размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим его объединением, увеличился. В прошлой редакции он составлял 50 миллионов рублей. Теперь же политическое объединение может вложить в кандидата 90 миллионов рублей.

В пресс-службе облдумы добавили, что возможности проведения предвыборной агитации в СМИ были расширены, а степень прозрачности финансирования избирательной кампании — повышена.

По данным портала «Курск Сегодня», эти изменения депутатам удалось внести в закон лишь со второго раза. Первая попытка на заседании 21 февраля провалилась, так как «за» проголосовали всего 20 депутатов при необходимом минимуме 22. Члены фракций КПРФ и ЛДПР инициативу не поддержали. При этом в первый раз депутаты предложили поднять размеры избирательного фонда сразу до 100 миллионов рублей, но позже уменьшили сумму на 10 миллионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Курской области Александр Михайлов ушёл в отставку в октябре 2018 года. Он руководил регионом с 2000 года, и очередной губернаторский срок истекал в 2019 году. Временно исполняющим обязанности курского губернатора президент назначил экс-главу Федерального дорожного агентства и экс-замминистра транспорта РФ Романа Старовойта.