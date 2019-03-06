Калуга, 6 марта, 2019, 17:27 — ИА Регнум. 6 марта на территории городского рынка «Калуга» прошла выставка-ярмарка, посвящённая Боровскому району Калужской области. Выставка была организована министерством конкурентной политики региона в рамках проекта «Дни муниципальных районов Калужской области», направленного на популяризацию товаров местных производителей.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошла выставка-ярмарка, посвящённая Боровскому району

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, калужане и гости города получили возможность попробовать и приобрести сыры из коровьего и козьего молока, приготовленные по старинным французским рецептам, конфеты и молочную продукцию.

Были представлены продукты ряда крестьянско-фермерских хозяйств, малых и средних предприятий по цене производителя. На выставке были организованы мастер-классы по ремеслу и изготовлению изделий из глины. Боровское кафе «Дружба» на своем стенде угостило посетителей чаем из трав, блинами со сметаной и вареньем собственного производства, выпечкой и конфетами, изготовленными и представленными местными кондитерскими фабриками.

Выставку посетили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, глава Боровского района Анатолий Бельский и глава администрации Боровского района Николай Кадиничев.

«Приветствую участников выставки, благодарю всех производителей и творческие коллективы Боровска за праздник, который они подарили калужанам, — обратился к собравшимся Александр Иванов. — Между Калугой и Боровским районом давно налажены дружеские отношения, мы тесно сотрудничаем по многим направлениям: культура, торговля, сельское хозяйство. Боровск — замечательный город, многие калужане с удовольствием посещают его. Уверен, что все калужане, побывавшие на выставке, останутся довольны и получат заряд хорошего настроения».

Александр Иванов и руководители Боровского района пообщались с производителями и продегустировали продукцию. Анатолий Бельский и Николай Калиничев поблагодарили калужан за тёплый приём и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Творческими коллективами Боровского района была подготовлена концертная программа.