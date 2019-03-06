Скопье, 6 марта, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Северная Македония после переименования сохранит старый гимн, 6 марта передает агентство Associated Press.

Музыка

Представитель правительства бывшей Македонии Миле Бошняковский сообщил журналистам, что на гимн не распространяется соглашение с Грецией, так как это «часть национального наследия и культуры страны».

При этом, по словам Бошняковского, переименованы будут 136 финансируемых государством учреждений, в том числе учреждения культуры. Одним из немногих исключений станет Македонский национальный театр.

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