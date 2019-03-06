Лондон, 6 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Скончался первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз. Об этом 6 марта сообщил барабанщик коллектива Роджер Тейлор на своей странице в Facebook.

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«С печалью узнал о моём старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы ещё были в школе. Он всегда звучал грандиозно. Покойся с миром», — написал Тейлор.

Майк Гроуз пришёл в Queen в 1970 году и пробыл участником коллектива всего несколько месяцев. Позднее в группе сменилось ещё несколько бас-гитаристов, пока к музыкантам не присоединился Джон Дикон.

О Гроузе известно, что его дальнейшая музыкальная карьера не сложилась, и он занимался небольшим бизнесом.